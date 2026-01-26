Haberler

Muş'ta karla kaplı stat ekiplerin çalışmasıyla maça hazır hale getirildi

Güncelleme:
Son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplanan Muş Şehir Stadı, 28 Ocak'ta oynanacak Muşspor - Kırklarelispor maçı öncesinde temizlendi. Ekipler, maç öncesi sahayı ve çevresini hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı.

Son günlerdeki yağışların ardından karla kaplanan Muş Şehir Stadı, ekiplerin yaptığı çalışmayla temizlendi.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Şehir Stadı ve tribünler karla kaplandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile DSİ 172. Şube ekiplerince stadın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Muşspor'un, 28 Ocak'ta oynayacağı Granny's Waffles Kırklarelispor maçı öncesi stat ve tribünlerde kar temizliği yaptı.

Stat amiri Metin Argun, çarşamba günkü maç öncesi sahayı hazır hale getirdiklerini söyledi.

Geçen hafta etkili olan yoğun kar nedeniyle sahanın karla kaplandığını belirten Argun, şunları kaydetti:

"Muşspor'un yaklaşan müsabakası öncesinde sahadaki kar birikintilerini temizledik ve şu anda çevre temizliğini yapıyoruz. Bu süreçte ekibimiz ve çalışanlarımızla yoğun bir mesai yaptık. Ayrıca kamu kurumlarımızdan da destek aldık. DSİ'den ve İl Özel İdaresinden sağlanan yardımlarla sahayı maç için hazır hale getirdik. Artık maç saatini bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızı ve sporseverleri stadyuma davet ediyoruz. Sporcu sağlığının korunması, müsabaka kalitesinin düşmemesi ve karşılaşmanın sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için saha içi ve çevresinde gerekli düzenlemeler titizlikle yapılmaktadır."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
