Şehit Abakay'ın Cenaze Törenine Giden Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu araç şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Batman'dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerinin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen araçta şehidinr yakını olan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.