Muş Ovası'nda Leylekler Göçe Hazırlanıyor

Şubat ayının son haftasında gelmeye başladıkları Muş Ovası'nda yavrularını büyüten leylekler göçe hazırlanıyor.

Binlerce kilometre yol katederek geldikleri Muş'ta, bina ve elektrik direklerinde kurdukları yuvalarda yavrularını büyüten leylekler, Muş Ovası'ndan Afrika kıtasına göç edecek.

Muş Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, basın mensuplarına, şubatın son haftasından itibaren gelen leyleklerin yaz döneminde Muş Ovası'nda yavrularını büyüttüğünü söyledi.

Muş'un hemen her köyünde leylek yuvalarının bulunduğunu anlatan Avci, şunları kaydetti:

"Muş sulak alan bakımından zengin bir kent. Burada leylek popülasyonu yüksek. Şubat ayının son haftası itibarıyla leyleklerin büyük çoğunluğu Afrika'dan gelmeye başlıyor. Yuvalarını ve kuluçkalarını tamamlayan leylekler, ağustos ortalarından itibaren toplanıyor. Yavrularının uçuş antrenmanlarını da tamamlayan leylekler istedikleri zaman göçe başlıyor."

Mevsim şartlarına göre göçün uzayabildiğini belirten Avci, "Leylekler çok sevilen bir tür. Camilerin, elektrik direklerinin ve bazı evlerin bacalarında yuva yapıyor. Halk için de önemli bir neşe kaynağı. Halk leylekleri bolluk ve bereketin simgesi olarak görüyor." diye konuştu.