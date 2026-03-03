Muş Ovası, baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi

KIŞIN sert geçtiği Muş'ta karların erimesiyle, çiçek açan çiğdemler, ovayı renklendirdi. Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla doğa uyanmaya başladı. Karların yavaş yavaş eridiği alanlarda açan çiğdem çiçekleri, Muş Ovası'nı renklendirdi. Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi. Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sundu.

Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş'ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

