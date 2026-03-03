Haberler

Muş Ovası, baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi

Muş Ovası, baharın müjdecisi çiğdemlerle süslendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kışın sert geçtiği Muş'ta karların erimesiyle açan çiğdem çiçekleri, ovayı renklendirerek baharın habercisi oldu. Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiçekler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

KIŞIN sert geçtiği Muş'ta karların erimesiyle, çiçek açan çiğdemler, ovayı renklendirdi. Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla doğa uyanmaya başladı. Karların yavaş yavaş eridiği alanlarda açan çiğdem çiçekleri, Muş Ovası'nı renklendirdi. Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi. Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sundu.

Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş'ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede tuhaf işler oluyor! Korkup sivillerin arasına saklandılar
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler