Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Müze Müdürlüğü kolluk kuvvetlerine kültürel miras ve kaçak kazı eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Müze Müdürlüğü kolluk kuvvetlerine kültürel miras ve kaçak kazı eğitimi verdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Müze Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki kolluk kuvvetlerine kültür varlığı kaçakçılığı ve kültürel mirasın korunması eğitimi verdi. Eğitimde kaçak ve izinsiz kazı suçlarının kapsamı, mevzuat ve mücadele yöntemleri ele alınarak kolluk kuvvetlerinin görevleri vurgulandı.

Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması" eğitimi verildi.

Muş Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, il merkezi ve ilçelerde görev yapan kolluk kuvvetleri katıldı.

Müze Müdürü Yunus Mübarek Gürler tarafından verilen "Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar" başlıklı eğitimde, kültür varlığı kaçakçılığı ve izinsiz kazı suçlarının kapsamı, ilgili mevzuat, mücadele yöntemleri ile kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları ele alındı.

Kaçak kazıların arkeolojik alanlara ve kültürel mirasa verdiği zararın da anlatıldığı eğitimde, bu tür suçların önlenmesinde kolluk kuvvetleri ile müze müdürlükleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Eğitim, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

3 kuşak firari aynı evde yakalandı! Hastaneye bile gitmemişler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim47

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam25

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi35

İmamoğlu'nun yanına gitti

Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu