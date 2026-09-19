Muş Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni çelenk sunumuyla başladı

Muş Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni çelenk sunumuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Törene Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törene Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA