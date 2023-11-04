MUŞ-KYK KIZ YURDUNDA ÖĞRENCİLERİN ASANSÖRDE MAHSUR KALMASINA PROTESTO

MUŞ'ta, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kaynaklı sorun nedeniyle kilitlenen asansörde mahsur kalan 3 öğrenci görevliler tarafından kurtarılırken, yurt binası önünde toplanan öğrenciler yaşanan bu durumu protesto etti.

MUŞ'ta, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kaynaklı sorun nedeniyle kilitlenen asansörde mahsur kalan 3 öğrenci görevliler tarafından kurtarılırken, yurt binası önünde toplanan öğrenciler yaşanan bu durumu protesto etti. Olay, saat 21.00 sıralarında KYK'ya bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda meydana geldi. Kısa süreli elektrik kesintisi sebebiyle yurttaki asansör kilitlendi. Bu sırada asansörde mahsur kalan 3 öğrencinin çığlıkları üzerine görevliler harekete geçti. Yurtta görev yapan görevliler, asansörün kapılarını açarak öğrencileri çıkardı.

ÖĞRENCİLERDEN YURT ÖNÜNDE PROTESTO

Yurtta yaşanan asansör problemi nedeniyle öğrenciler, binanın önüne indi. Durumu protesto eden öğrenciler, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' sloganı attı. (DHA)