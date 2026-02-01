Muş-Kulp kara yolunda yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Muş-Kulp kara yolunun Keklik Çeşmesi mevkisinde karla mücadele çalışması yürüten kar savurma makinesinin üzerine öğle saatlerinde çığ düştü.

Kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör Elfesiya Ömeroğlu, arkadaşlarının yardımıyla araçtan yara almadan kurtarıldı.

Kar altındaki iş makinesi, bölgeye sevk edilen başka bir iş makinesinin yolu açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.