Muş-Kulp kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun 40. kilometresinde heyelan oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekibi, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Yolda bekleyen tır sürücüsü Yunus Sönmez, yoğun yağışlardan dolayı sel ve toprak kaymalarının yaşandığını söyledi.

Muş-Kulp kara yolunun heyelan nedeniyle kapandığını belirten Sönmez, "Karayolları ekipleri hemen geldi, çalışmaya başladı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede bitirirler ve biz de yolumuza devam ederiz." dedi.

Sürücülerden Medeni Yıldız ise "Yolda heyelan meydana gelmiş. Karayolları ekibi geldi, şu anda bozulan yolu onarmaya çalışıyor. Biz de onları bekliyoruz." diye konuştu.