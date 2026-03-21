Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşlarla bayramlaştı
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Örenkent köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı ve geleneksel yemekler tattı. Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu vurguladı.
Kaymakam Koşansu, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ile Örenkent köyünü ziyaret etti.
Köy camisinde vatandaşlarla bayramlaşan Koşansu, yörenin geleneksel yemeklerinden helise yedi.
Fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Koşansu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Galip Kılınç