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Muş haberi... Muş'taki göçerler sıcak bölgelere göç etmeye başladı

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Muş gündem haberi | Muş'taki göçerler sıcak bölgelere göç etmeye başladıMUŞ Güneydoğu Anadolu Bölgesinden küçükbaş hayvanlarıyla birlikte Muş'a gelerek konaklayan göçerler, havaların soğuması nedeniyle 2 bin 500 rakımlı yaylalardan geri dönüşe geçti.

Muş'taki göçerler sıcak bölgelere göç etmeye başladı

MUŞ Güneydoğu Anadolu Bölgesinden küçükbaş hayvanlarıyla birlikte Muş'a gelerek konaklayan göçerler, havaların soğuması nedeniyle 2 bin 500 rakımlı yaylalardan geri dönüşe geçti.

Güneydoğu illerinden Muş'un Komza Dağı ve Şenyayla bölgesine gelen göçerler, zorlu geri dönüş yolculukları için hazırlıklara başladı. İlkbahar mevsimi ile Muş'un bereketli yaylalarında konaklayan göçerler, yaklaşık 4 ay boyunca hayvanlarından elde ettikleri sütten peynir, tereyağı, yoğurt ve hayvansal ürünler üretti. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerler, havaların soğuması ile sıcak bölgelere göç ediyor.

Bölgenin iklim yapısının hayvancılığa elverişli olmasından dolayı özellikle yaz aylarında Muş'un yaylalarını tercih ettiklerini belirten sürü sahiplerinden Hamit Aslan, Kozma Dağı'nda kurdukları çadırlarda yaklaşık 5 ay geçirdiklerini söyledi. Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını anlatan Aslan, "İlkbahar mevsimiyle buraya geldik. Bura hayvancılığa elverişli. Süt ve peynir üretimimiz burada daha verimli oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri satıyoruz. Yaklaşık 5 aydır buradayız. Havalar soğuduğu için küçükbaş hayvanlarımızı gönderdik. Bizde ailece toparlanmaya başladık ve eşyalarımızın büyük bir kısmını kamyonlarla gönderdik. Kalan eşyalarımızla buradan Batman'a dönüyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kayahan köyünden Şenyayla bölgesine geldiğini belirten besicilerden Zeki Demir ise "İlkbaharda hayvanları serin yaylada otlatmak için geldik. 5 ay süre zarfında peynirimizi, yağımızı ve kışlık ihtiyaçlarımızı temin ettik. Eşyalarımızı araçlara yükleyip gönderdik. Hayvancılık zorlu bir meslek ama geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yapılacak başka bir işimiz yok. Dedelerimizin, babalarımızın yıllarca yaptığı hayvancılık mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Güncel

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