Muş'ta kayakseverlerin güvenliği JAK timine emanet

Muş'ta 2 bin 300 rakımlı Güzeldağ Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, kayakseverlerin güven içinde kayak yapabilmeleri için görev yapıyor.

Yağışlarla kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sezonun başladığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki merkez, her yıl binlerce kayakseveri ağırlayarak kentin kış turizminin gelişmesine katkı sunuyor.

Kente 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'ne aileleriyle gelenler, hem kayak takımları hem de kızaklarla kayarak eğleniyor.

Ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu merkezde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 kişilik arama kurtarma timi, güvenliğin sağlanması ve olası vakalara müdahale etmek için görev yapıyor.

Kış sezonu boyunca olası kaybolma, yaralanma, mahsur kalma ve çığ risklerine karşı insanların güvenliğini sağlamaya çalışan JAK timi, merkezde sürekli devriye gezerek kayakseverleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

"24 saat esasına göre göreve hazır bulunuyoruz"

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kademeli Üstçavuş Mustafa Özayrancı, AA muhabirine, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı tarafından JAK Timi olarak Muş Jandarma Komutanlığı bünyesine görevlendirildiklerini söyledi.

Muş Güzeldağ Kayak Merkezi'nde kış sezonu boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptıklarını belirten Özayrancı, şöyle konuştu:

"Bölgede yaşanabilecek kaybolma, yaralanma, mahsur kalma, çığ riski ve olumsuz hava koşullarına karşı, eğitimli personelimiz ve teknik ekipmanlarımızla 24 saat esasına göre göreve hazır bulunuyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerimiz yalnızca olaylara müdahaleyi değil, aynı zamanda riskli bölgelerin takibini, bunlarla ilişkili önleyici tedbirlerin alınmasını ve vatandaşlarımızın da bu konuda bilgilendirilmesini kapsamaktadır. Amacımız, Muş Güzeldağ Kayak Merkezi'ni ziyaret eden tüm vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde kış turizmini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Görevli bulunduğumuz süre boyunca da jandarma teşkilatının disiplin ve görev bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

"Kendimizi güvende hissediyoruz"

Kayak yaparken ayağı incinen Hüseyin Dora da "Hava şartlarından dolayı tepede kayak yaparken düştüm ve dizimi incittim. Jandarma Arama Kurtarma ekibi yardımıma koştu. Sürekli burada kayak yapıyorum. JAK timi ise 7 gün 24 saat güvenliğimizi sağlıyor. Kayak yaparken kendimizi güvende hissediyoruz. JAK timine teşekkür ederim." dedi.