Muş Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü programı çelenk sunumuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gençlik Merkezi'nde şiirler okunup müzik dinletisi sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Bulanık Milli Eğitim Müdürü Metin Aral'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Bulanık Gençlik Merkezi konferans salonunda devam eden programda şiirler okundu, öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.