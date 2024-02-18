Muş Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda Glütensiz Ekmek Üretimi Başladı

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikasında, glütensiz ekmek üretimine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fabrikada çölyak ve PKU hastalarının tüketimine uygun un mamullerinin üretimi yapılıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, ekmek fabrikasında düzenlenen programda çölyak ve PKU hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada hazırlanan ürünleri davetlilere ikram eden Asya, glütensiz ürün noktasında hastaların yaşadığı soruna çözüm üretmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte çölyak ile PKU hastaları için daha önce farklı illerden glütensiz ekmek ile hastaların tüketebileceği ürünleri sipariş ederek ulaştırdıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Yaşanılan bu soruna çözüm üretmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, şükürler olsun ki Halk Ekmek Fabrikamızda glütensiz ekmek ve çeşitli gıda ürünlerinin üretimine başladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Ekmek Fabrikamızda deneme üretimleri yapıldı. Kısa sürede açılışımızı yapacağız. Şehrimizin bu noktadaki eksikliğini gidermiş olacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

Hastalarda Selin Erva, "Bizim için glütensiz gıda üretim alanı oluşturan Belediye Başkanımız ile emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir gündü. Deneme olarak üretilen ilk glütensiz ürünlerin tadına baktık. Çok güzeldi." diye konuştu.