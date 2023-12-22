Muş Belediyesi Bilgi Evleri'nde 600 kursiyere eğitim veriliyor

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgi Evleri'nde açılan 45 kursta 600 kursiyere eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sütlüce, Bağlar, Güzeltepe ve Saray mahallelerinde açılan Bilgi Evleri'nde kadın ve çocuklara yönelik 46 mesleki kurs açıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentteki 9 Bilgi Evi'nde açılan kurslardan 600 kadın ve çocuğun yararlandığını söyledi.

Kurslarda vatandaşlara meslek öğretildiğini anlatan Asya, "Hayata geçirdiğimiz bilgi evleri ve gençlik merkezleri projemiz genç kardeşlerimiz için büyük bir öneme sahip. Onların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, teknolojinin imkanlarından faydalanmalarını ve boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için iyi bir ortam oluşturmayı amaçladık. Görev süremiz içinde birçok projeye imza attık. Çok maliyetli eserlerle şehrimize yeni bir şekil verdik. Ancak şehri gezerken birçok mahallemizde inşa ettiğimiz bilgi evlerimizin gençlerimizle, çocuklarımızla kadın kardeşlerimizle dolu olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Kursiyer Buket Masat ise "İlimizde açılan Bilgi Evleri'nden çok memnunuz. Kurslarda yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyoruz. Bilgi Evleri'ne gelerek eğitimler alıyoruz. Dikiş-nakış ve halı dokumacılığı gibi kurslara katılıyoruz." dedi.