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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Namık Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mezun olduğu Namık Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi ve yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Asya, eğitim camiasını önemsediklerini ve Muş'u daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceklerini belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mezun olduğu Namık Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okulda öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Asya, daha sonra derslikleri gezdi, öğretmenlere 10 yıllık görev süresinde yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin önerilerini dinleyen Asya, eğitim camiasını çok önemsediklerini dile getirdi.

Alt ve üst yapı projelerinin çok zor olduğunu kaydeden Asya, "Şehrin 100 yıllık su sorununu çözüme kavuşturmanın gururu içindeyiz. Yeni dönemde Muş'u daha iyi yerlere getirebilmek ve hizmet aşkını sürdürebilmek için canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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