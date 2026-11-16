Muş Alparslan Üniversitesinde 25 öğretmen adayı hastane okulunda çocuklarla buluşuyor

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukların moral bulmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için gönüllü etkinlikler düzenliyor.

Üniversitenin okul öncesi, Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrenciler, Muş Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren "Hastane Okulu"nda gönüllü olarak görev alıyor.

Yaklaşık 25 öğretmen adayı, haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra gruplar halinde hastanenin çocuk servisinde oluşturulan sınıfta ve hasta odalarında çocuklarla bir araya geliyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerini dikkate alarak etkinlikler hazırlayan gönüllüler, boyama ve kesme çalışmalarından hikaye okumaya, akıl ve zeka oyunlarına kadar birçok aktiviteyle çocukların gelişimine katkı sunuyor.

Tedavileri nedeniyle odalarından çıkamayan çocukları da ziyaret eden öğretmen adayları, etkinlikleri hasta odalarına taşıyor.

Çocuklarla oyunlar oynayıp hikayeler okuyan gönüllüler, hastane ortamında onların yüzünü güldürerek tedavi sürecini daha keyifli geçirmelerine yardımcı oluyor.

"Hiçbir çocuk oyun oynamaktan ve eğitimden uzak kalmamalı"

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Müveddet Konuşkan Bayraktar, AA muhabirine, etkinliklerin çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre planlandığını söyledi.

Velilerin ve öğrencilerin uygulamadan memnun olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Odasından hiç çıkamayan, mobilize olamayan çocuklar için yatak başı eğitim modelini benimsedik. Öğretmen adaylarımız önlükleri ve maskeleriyle çocukların odalarına gidiyorlar. Hastaneye hoş geldin etkinliği yaparak çocukları balonlarla karşılıyorlar. Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini destekleyen oyunlar oynatıyorlar. Eğer okuma yazma çağındaysa hikayeler okuyorlar ya da yazma ve boyama etkinlikleri yapıyorlar. Çocuk odasından çıkabilecek durumdaysa, ortam değişikliği yaşaması ve kendini yeniden çocuk gibi hissedebilmesi için hastane sınıfına da getiriliyor. Bu aşamada hem öğretmen adaylarımız öğretmenlik deneyimi kazanmış oluyorlar hem de hastanede yatan çocuklar verimli bir etkinlik geçiriyorlar."

Üniversite öğrencisi Şilan Miroğlu da yaklaşık 8 aydır gönüllü olarak Hastane Okulu'na geldiğini anlattı.

Çocukların mutlu olmaları için çalışma yürüttüklerini ifade eden Miroğlu, "Hiçbir çocuk, koşullar ne olursa olsun, çocukluğunu yaşamaktan, oyun oynamaktan ve eğitim almaktan uzak kalmamalı. Bunu düşünerek bu çalışmaya katıldık. Hastane okulu bizim için yalnızca bir eğitim ortamı değil, çocukların hastane sürecinde hayallerine, umutlarına ve öğrenmeye tutunabildikleri özel bir alan. Çocuklara sadece bir şeyler öğretmiyoruz, çocuklardan sabrı, mücadeleyi ve küçük şeylerin bile ne kadar mutlu edici olabileceğini, ne kadar büyük anlamlar taşıyabileceğini öğreniyoruz. Bazen bir oyun, bir gülümseme ya da birlikte geçirilen birkaç dakika bile bir çocuğun dünyasını değiştirebiliyor." diye konuştu.

Tedavi gören 14 yaşındaki Elif Su Bütün ise "Burada ablalarla tanıştık, kaynaştık, eğleniyoruz. Keyfimiz yerinde. Halimden de çok memnunum. Çocuklar için eğlenceli, güzel ve eğitici etkinlik oldu. Şimdi boyama yapıyorum. Keseceğim, evime götürüp duvarıma asacağım. Güzel bir gün geçirdik." dedi.

Kaynak: AA