Muş Alparslan Üniversitesi'nde Manda Yetiştiriciliği Çalıştayı Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Manda Yetiştiriciliği Çalıştayı Düzenlendi
Güncelleme:
Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştayda, hayvancılık alanındaki gelişmeler ve mandacılığın potansiyeli üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitenin hayvancılıkla ilgili önemli adımlar attığını vurguladı.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Manda Yetiştiriciliği Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Nurettin Topçu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, 2019'dan bu yana hayvancılık alanında önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde hayvancılıkla ilgili bölümlerin açıldığını belirten Alican, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde çeşitli alanlar oluşturmaya başladık. 300 metrekarelik bir ahırımız var. Yaklaşık 1 buçuk yıldır burada bulunan hayvanlarımız üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmektedir. Birkaç ay önce sonuçlanan bir sürecin neticesinde, ilimizde 71 dönümlük bir arazi üzerindeki bir çiftliği de üniversitemize kazandırdık. Tadilat çalışmaları devam eden bu çiftliğimiz, 1500 büyükbaş hayvan kapasitelidir. İnşallah baharda donanıma hazır hale gelecek. Birkaç yılda hayvancılık alanında bölgede öncülük eden bir üniversite olmayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise kentin en önemli kaynaklarından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade etti.

Tarım ve hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahip olduklarını dile getiren Gönç, "Verimli topraklarımız, ovalarımız, çayır ve meralarımız bulunmaktadır. Yetişmiş ve kalifiye insan gücümüzle değerlendirildiğinde ilimiz ciddi bir avantaja ve potansiyele sahip. Üretime ev sahipliği yapan bir şehiriz. Mandacılık alanında da ilimiz önemli merkezlerden biri. Bu alanda ciddi bir potansiyele sahibiz. Özellikle sulak alanlarımızın ve su kaynaklarımızın fazla olması, üreticilerimizin geçmişten gelen bilgi ve tecrübesi ile birleştiğinde büyük bir avantaj ortaya çıkmaktadır." dedi.

Mandacılığa ciddi önem verildiğini aktaran Gönç, şöyle devam etti:

"Bu anlamda güçlü desteklemelerimiz ve devam eden çalışmalarımız söz konusu. 2024 itibariyle yeni bir destekleme modeline geçiş sağladık. Artık desteklemelerimizi yavrular üzerinden yürütüyoruz. Bu stratejik hamleyle hem kaynaklarımızı daha etkin kullanmayı hem de kayıtlılık oranını artırmayı hedefliyoruz. Yeni doğan her malağa 2 bin 800 lira destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bunun yanında işletme aile işletmeciliği statüsündeyse, işletme sahibi genç bir erkek ya da kadınsa, alınacak destek 30 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Bu, oldukça ciddi bir destektir. İl olarak 2024'te 1500 malağımıza 3,5 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. 2025'te çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
500
