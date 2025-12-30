Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş Alparslan Üniversitesi, 31 Aralık tarihinde tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile küçük çocukları olan kadın personel idari izinli sayılacak.
Muş Alparslan Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu kararı doğrultusunda, 31 Aralık'ta üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada kurumda çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel