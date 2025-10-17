Muratpaşa'da Yüz Tanıma Kameraları ile Uyuşturucu Takip Sistemi Başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "yüz tanıma kameraları" ile takip sistemi devreye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasıyla, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "Zeytinköy" olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı takip sistemi devreye girdi.

Zeykinköy'ün farklı noktalarına yerleştirilen yüz tanıma kameraları sayesinde uyuşturucu temini amacıyla bölgeye gelen kişiler tespit edilecek.

Polis ekipleri, bu sistemlerden elde edilen verilerle kimlik analizi yaparak, uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olduğu belirlenen kişiler hakkında çalışma yürütülecek.

Yeşildere bölgesine yolcu taşıyan ticari araçları da sıkı denetime alan ekipler, eksik veya usulsüzlük tespit edilen sürücülere idari cezalar uygulanacak.