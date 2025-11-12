Muratpaşa'da Kalp Sağlığı Bilgilendirme Semineri Düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesince, kalp ve damar hastalıklarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla 25 Kasım'da "Kalp Sağlığı Bilgilendirme Semineri" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Memorial Sağlık Grupları işbirliğiyle Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinlikte, uzman doktorlar da yer alacak.

Seminerde, kalp hastalıklarından korunma yolları, tedavileri ve önleyici tedbirler, sağlıklı beslenme ve egzersiz rutinlerinin kalp sağlığına olumlu etkileri, kalp krizi belirtileri ve acil durumlarda yapılması gerekenler ele alınacak.