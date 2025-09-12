Haberler

Muratpaşa'da 9. Yöreler ve Renkler Festivali: İç Anadolu Gecesi Düzenlendi

Muratpaşa'da 9. Yöreler ve Renkler Festivali: İç Anadolu Gecesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Yöreler ve Renkler Festivali'nde İç Anadolu Gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi.

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Yöreler ve Renkler Festivali'nde, "İç Anadolu Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki etkinlik, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterileriyle başladı.

Gecede, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküleri, bağlama eşliğinde seslendirildi.

Kırşehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Eroğlu, ahilik kültürü ile Mevlana ve Neşet Ertaş gibi değerli isimleri anmak ve yaşatmak adına festivale katıldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.