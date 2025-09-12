Muratpaşa'da 9. Yöreler ve Renkler Festivali: İç Anadolu Gecesi Düzenlendi

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Yöreler ve Renkler Festivali'nde, "İç Anadolu Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki etkinlik, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterileriyle başladı.

Gecede, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküleri, bağlama eşliğinde seslendirildi.

Kırşehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Eroğlu, ahilik kültürü ile Mevlana ve Neşet Ertaş gibi değerli isimleri anmak ve yaşatmak adına festivale katıldıklarını kaydetti.