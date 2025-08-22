Muratpaşa Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyenlik Hizmeti

Muratpaşa Belediyesi, ücretsiz olarak diyetisyenlik hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" programı kapsamında sunulan hizmet, yalnızca obeziteyle mücadele eden bireyleri değil, diyabet, tiroid ve tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan vatandaşları da kapsıyor.

Diyetisyenler, vatandaşların sağlık durumlarına uygun kişiye özel diyet programları hazırlıyor ve düzenli takiplerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, yağ, kas, sıvı, iç yağlanma ölçümleri ve vücut kitle indeksi analizleri de yapılıyor.

Hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan hizmetten, bu yıl 2 bin 336 kişi faydalandı.