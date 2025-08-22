Muratpaşa Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyenlik Hizmeti

Muratpaşa Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyenlik Hizmeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' programı kapsamında obezite ve kronik hastalıklarla mücadele eden bireylere ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunuyor. Bu hizmetten 2 bin 336 kişi yararlandı.

Muratpaşa Belediyesi, ücretsiz olarak diyetisyenlik hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" programı kapsamında sunulan hizmet, yalnızca obeziteyle mücadele eden bireyleri değil, diyabet, tiroid ve tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan vatandaşları da kapsıyor.

Diyetisyenler, vatandaşların sağlık durumlarına uygun kişiye özel diyet programları hazırlıyor ve düzenli takiplerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, yağ, kas, sıvı, iç yağlanma ölçümleri ve vücut kitle indeksi analizleri de yapılıyor.

Hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan hizmetten, bu yıl 2 bin 336 kişi faydalandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.