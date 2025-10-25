Muratpaşa Belediyesi, Antalya Kaleiçi Projesi ile Turizm Tasarım Ödülü Kazandı
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' projesi ile Turizm Tasarım Ödülü aldı. Proje, Antalya Turizm Fuarı'nda ödüllendirildi ve Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi 4 dilde belgesele aktarıldı.
Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" Projesiyle Turizm Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödül, ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı (ATF25 Türkiye) kapsamında gerçekleştirilen törende verildi.
Projenin üç aşamalı değerlendirme sürecinde arşivler tarandı, evlerin sahipleri bulundu ve Kaleiçi sakinleriyle görüşüldü.
Proje kapsamında, Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi, 4 dilde belgesele aktarıldı.
Kaleiçi'ndeki önemli konaklar, belgesel serisinde öne çıktı.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel