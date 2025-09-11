Muratlı'da Trafik Kazası ve Uyuşturucu Operasyonu
Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Süleymanpaşa'da yapılan bir operasyonda uyuşturucu ele geçirildi ve 20 bin makaron kaçak tütün ürünleri bulundu.
Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
V.K. idaresindeki 34 MYF 343 plakalı otomobil ile A.Ş'nin kullandığı 59 ZE 408 plakalı otomobil Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine R.K'yı durdurdu.
Üst aramasından uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Süleymanpaşa'da 20 bin makaron ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yapılan aramada, 20 bin makaron, 64 gümrük kaçağı puro ve 30 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.