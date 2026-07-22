Haberler

Tekirdağ'da kargo aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde K.U. yönetimindeki bir kargo firmasına ait araç, iki çocuğa çarptı.

Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

A.Y. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren M.K.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü K.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut
Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Özel'in yol ayrılığına Kılıçdaroğlu'nun yorumu beklenmedik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik kavgasında ticari taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü

Taksi şoförü, rezilliğinin bedelini ağır ödedi
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı

Avrupa'da bir ilk: Yasak eylülde başlıyor
Karabük'te dehşet: Eşinin boğazını keserek öldürdü

Eşini çocuklarının gözü önünde vahşice katletti
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu