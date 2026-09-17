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Murat Kurum, WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ile Cenevre’de görüştü

Murat Kurum, WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ile Cenevre’de görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ile Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede COP31 süreci, erken uyarı sistemleri, gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim destekleri ve iklim projeleri ele alındı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ile Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede COP31 süreci, erken uyarı sistemleri, gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim destekleri ve iklim projeleri ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde iklim direncini artıracak erken uyarı sistemleri, gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim destekleri ve bilimin gücünü öne çıkaracak projelerin değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye ile WMO arasındaki iş birliğinin COP31 vesilesiyle daha da güçlendirileceğini ifade eden Kurum, iklim krizine karşı küresel dayanışmanın artırılacağını kaydetti.

Kurum, "Antalya'ya somut sonuçlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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