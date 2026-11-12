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Murat Kurum, Mısırlı Bakan Mikhail ile COP31 için iklim iş birliğini görüştü

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Murat Kurum, Mısırlı Bakan Mikhail ile COP31 için iklim iş birliğini görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad Mikhail ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Mısır arasındaki çevre, iklim değişikliği ve yerel kalkınma iş birliklerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi ele alındı.

(ANTALYA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad Mikhail ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mısır Arap Cumhuriyeti Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Dr. Manal Awad Mikhail ile bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Mısır arasındaki güçlenen ilişkilerin çevre, iklim değişikliği ve yerel kalkınma alanlarında da somut iş birliklerine dönüşmesini ele aldık. COP27'ye başarıyla ev sahipliği yapan Mısır'ın küresel iklim diplomasisindeki tecrübesini COP31'in eylem gücüyle buluşturarak iklim hedeflerimizi güçlü iş birlikleriyle somut sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA
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