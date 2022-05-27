Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara tepki - Haberler

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında, "Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalelerinde yetkinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı'na verileceği" iddialarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

Bakan Kurum açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün yine bazı basın yayın organlarında Türkiye Çevre Ajansı hakkında yer alan haberleri büyük bir hayretle okuduk. Uluslararası ödüllere layık görülen, israfın önlenmesine ve ekonomimize büyük katkılar sağlayan Sıfır Atık Hareketimize ve bu hareketi himaye eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye dair insanın hayal gücünü zorlayan, akla hayale sığmaz iftiralar, yalanlar, asılsız ve mesnetsiz iddiaları şaşkınlık ve esefle gördük.

AJANSIN MİSYONLARI

Türkiye Çevre Ajansı; Atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayat geçirerek Depozito iade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek

Çevrenin, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanlarımızı, denizlerimiz başta olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, şehirlerimizi temiz tutmak, Sıfır Atık Hareketini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Çevre Ajansı; Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliğine bağlı kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Bir kamu iştirakidir. Görev ve yetki tanımlaması kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Hukukidir, meşrudur ve olağandır.

"HİÇBİR ÖZEL ŞAHIŞLA İLGİSİ YOKTUR"

Hiçbir özel şahısla ilgisi, ilintisi veyahut illiyeti yoktur. Olağanüstü olan ise milletin iradesiyle kurulmuş olan bir kamu kurumuna iftiralarda bulunmak, itibar suikastına girişmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletimizin temsilcilerinin onayıyla kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nın faaliyet alanına ilişkin yeni bir kanun düzenlemesi yine TBMM eliyle gerçekleştirilecektir.

Kanun düzenlemesine gidilmesinin temel sebebi de; denizlerimizin su kalitesini, biyoçeşitliliği, en büyük karbon yutak alanlarından olan deniz çayırlarını korumaktır. Koruma çalışmaları noktasında yapılacak tüm iyileştirmelerin, TBMM'nin de onayıyla Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı eliyle yapılması öngörülmektedir.

EMİNE ERDOĞAN HAKKINDA İDDİALAR

Saygıdeğer Hanımefendi, çevreyi koruma hassasiyeti yüksek bir doğaseverdir. Bu nedenle de yürüttüğümüz tüm çevre projelerine doğamız için, en çok da evlatlarımızın geleceği için destek olmaktadır. Bu durum da bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Şu an bu yalanları söylemelerinin, iftiraları atmalarının tek sebebi Saygıdeğer Hanımefendinin Türkiye'nin ulusal ve uluslararası platformlarda yer aldığı en prestijli çevre projelerine destek vermesidir. Salda'da yürüttüğümüz projenin başarılı olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmesidir. Bu itibar suikastına girişenleri, ülkemizin önemli bir kurumu, devletimizin ve milletimizin kıymetli bir değeri olan Türkiye Çevre Ajansı'nda çalışan; çevremizin korunması ve geliştirilmesi adına gecesini gündüzüne katan arkadaşlarım adına aziz milletimize havale ediyoruz. Bu konuda tezvirat çıkaranlar hakkında da tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz.

Hiç kimsenin evlatlarımızın geleceği için atılan adımları, yapılan güzel işleri suiistimal etmesine müsaade etmeyeceğiz.

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