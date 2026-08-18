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Karayalçın'dan Özel'e TBMM'de ziyaret

Karayalçın'dan Özel'e TBMM'de ziyaret
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Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Karayalçın, ziyaretin kucaklaşma ve merhaba amaçlı olduğunu, Yunus Bey ile tüzük konusunda yaptıkları çalışma dolayısıyla geldiğini belirtti.

(TBMM) - Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yapacağı MYK toplantısına başkanlık etmek üzere Meclis'e geldi. Özel, A takımıyla bir araya glemeden önce eski SHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile bir süre görüştü. Karayalçın ziyaretin çıkışında, basın mensuplarının "Ziyaretinizin bir gündemi var mıydı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demek için geldim. Bir çalışma yaptık Yunus Bey ile tüzük konusunda. Onun için gelmiştim. Gelmişken merhaba diyeyim dedim."

Kaynak: ANKA
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