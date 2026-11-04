Murat Karahan, AA'nın 360 Konuşmaları programında başarı hikayesini anlattı

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Dünyaca ünlü opera sanatçısı, tenor Murat Karahan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "360 Konuşmaları" programına konuk oldu.

AA Akademi koordinasyonunda AAtölye'de gerçekleştirilen programda Karahan, başarı hikayesini ve kariyerinde ilham verecek dönüm noktalarını anlattı.

Karahan, annesinin yeteneğini keşfetmesiyle başlayan sanat hayatının yaşamını şekillendirdiğini belirterek, "Doğduğun ev kaderindir' derler ya doğru bir söz. Annemin beni keşfetmesi ile kendime inandım ve opera sanatçısı oldum." dedi.

Dünyanın önemli sahnelerinde önde gelen operalarda başrollerde oynadığını belirten Karahan, başarısının sırrının çok çalışmak, düzenli bir hayat sürdürmek ve dinleyicisinden aldığı kuvvet olduğunu söyledi.

Gençlerin hedeflerinden vazgeçmemesi ve kimseyle değil, kendileriyle yarışması gerektiğini vurgulayan Karahan, başarılı bir sanatçı olmak kadar, iyi bir insan olmanın her zaman çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

Konuşmanın ardından Murat Karahan, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA