Murat Kanyonu'nda Buz Sarkıtları Göz Kamaştırıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

İlçe merkezinde bulunan kanyon, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yaz ayları başta olmak üzere yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kilometrelerce uzunlukta olan ve içerisinde doğal güzellikleri barındıran kanyon, kışın karla kaplı manzarasıyla ayrı güzelliğe bürünüyor.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede yer alan kanyonun sarp kayalıklarında soğuğun etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.