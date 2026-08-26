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Emir: SDG'nin feshi karanlık dönemin sona erme umududur

Emir: SDG'nin feshi karanlık dönemin sona erme umududur
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin, "Bu, karanlık dönemin sona erme umudunun işaretidir" dedi. Emir, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkedeki tüm toplulukların aynı çatı altında bir arada yaşamasının öncelikli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin, "Bu, karanlık dönemin sona erme umudunun işaretidir" dedi. Emir, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkedeki tüm toplulukların aynı çatı altında bir arada yaşamasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz Suriye, yıllardır süregelen bir iç savaşın içindeydi. Bu çatışma hem Suriye halkına derin acılar yaşattı hem de bölgemize istikrarsızlık ihraç etti. Bugün gelinen aşama ile SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegresi bu karanlık dönemin sona erme umudunun işaretidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ülkede yaşayan tüm toplulukların birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde aynı çatı altında bir arada yaşaması bizim için önceliklidir. Sürecin bölgemizde kalıcı barışın inşası açısından önemli olduğu bir gerçektir.

Bundan sonraki dönemde Suriye'nin kapsamlı, katılımcı bir anayasa hazırlığını hızla tamamlaması; demokratik ve laik değerlere bağlı bir yönetim anlayışıyla Ortadoğu'da hak ettiği yere yeniden ulaşması büyük önem taşıyor. Bunu serbest ve demokratik seçimlerin izlemesi, böylece iç savaş defterinin kapanıp yeniden yapılanma sürecinin tam anlamı ile hızlanması gerekiyor. Suriye'nin önünde henüz uzun bir yol var. Bu uzun soluklu değişim sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik ve demokratik kuruluş vizyonu, bölge ülkeleri için bugün de yol gösterici bir rol model olmaya devam ediyor. Bu tarihi tecrübenin bölgemizdeki dönüşüm süreçlerine ışık tutması için gerekli siyasi ve diplomatik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmelidir."

Kaynak: ANKA
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