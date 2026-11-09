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Murat Emir, 'hatırlı büyüklere' sorulmamasını üç maymunu oynuyor diye eleştirdi

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Murat Emir, 'hatırlı büyüklere' sorulmamasını üç maymunu oynuyor diye eleştirdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesindeki cümleyi sosyal medyada eleştirdi. Emir, muhalefete dedikodudan isim isim iddianame yazıldığını, 'hatırlı büyüklere ve siyasilere' gelince üç maymunu oynandığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinde kullandığı bir cümleyi eleştirerek, muhalefete gelince dedikodudan isim isim iddianame yazanlar, sıra 'hatırlı büyüklere ve siyasilere' gelince neden üç maymunu oynuyor; her taşın altından çıkan ama adı hiçbir tutanağa yazılamayanlar kim?" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinde kullandığı bir cümleyi hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki milyarlık vurgun dosyalarında savcıların asla soru sormadığı hayalet bir kadro var. Can Holding soruşturmasında Kemal Can; Ciner Medya'dan Doğa Koleji'ne, Bilgi Üniversitesi'nden Türk Telekom pazarlığına kadar her şeyi 'devlet büyüklerimizin ve üst düzey yetkililerin yönlendirmesiyle yaptım' dedi. Savcı 'Kim bu devlet büyükleri' diye sormadı bile.

2,2 milyarlık fon vurgunundan tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan'da AKP protokolünde yanına oturttuğu ve aynı gün milyonluk hisse aldığı Tera Portföy Başkanı Erdin Özel için; 'Bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir' dedi. Yine 'Kim o siyasiler?' sorusu yok.

Aynı fon vurgunundan tutuklanan AKP Mileltvekili Ertan Aydın ise Tera Yatırım Yönetim Kurulu'ndan ayrılışını; 'Bazı sıkıntıları görüp büyüklerimizle istişare ederek ayrılmıştım' diye açıkladı. Muhalefete gelince dedikodudan isim isim iddianame yazanlar, sıra 'hatırlı büyüklere ve siyasilere' gelince neden üç maymunu oynuyor; her taşın altından çıkan ama adı hiçbir tutanağa yazılamayanlar kim?"

Kaynak: ANKA
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