Murat Bakan: "'geçici Koruma Statüsü' Derhal Sonlandırılmalı ve Bir Plan Dahilinde Güvenli Geri Dönüş Sağlanmalıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Suriye'de savaş sona erdi, 'geçici koruma' rejiminin olağanüstü şartlara dayanan gerekçesi ortadan kalktı. Yıllardır süren misafirliğin artık kalıcılaşması ne Türkiye ne de Suriyeliler için sürdürülebilir değil. Bu statü kapsamında bulunan Suriyelilerin, ülkelerine dönerek şehirlerinin ve hayatlarının yeniden kurulmasına katkı vermeleri; hem bizim hem de onların yararınadır. Geçici Koruma Statüsü derhal sonlandırılmalı ve bir plan dahilinde güvenli geri dönüş sağlanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Geçici Koruma Statüsü'nün sonlandırılması gerektiğini belirtti. Bakan, şunları söyledi.

"Suriye'de savaş sona erdi, 'geçici koruma' rejiminin olağanüstü şartlara dayanan gerekçesi ortadan kalktı. Yıllardır süren misafirliğin artık kalıcılaşması ne Türkiye ne de Suriyeliler için sürdürülebilir değil. Bu statü kapsamında bulunan Suriyelilerin, ülkelerine dönerek şehirlerinin ve hayatlarının yeniden kurulmasına katkı vermeleri; hem bizim hem de onların yararınadır. Üstelik Türkiye'de, ağır aksak da olsa bir demokrasi ve özgürlük ortamını yaşadılar; birlikte yaşamı, hukuku, kamusal düzeni, demokrasinin ve özgürlüklerin kıymetini gördüler. Şimdi bu tecrübeyi kendi topraklarına taşıyıp Suriye'de demokrasi ve özgürlükleri güçlendiren, seküler bir düzenin inşasına omuz vermeleri gerekir. Bu nedenle geçici koruma statüsü derhal sonlandırılmalı ve bir plan dahilinde güvenli geri dönüş sağlanmalıdır."