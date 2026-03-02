CHP'den Asker ve Polislere Tazminat Çağrısı

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, astsubayların tazminat sorunu ve polislerin özlük haklarına ilişkin iktidara çağrıda bulundu. Bakan, verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Bakan, astsubaylar ve polislerin özlük haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yalçın dağlarda, engin denizlerde üniforması kefeni olan askerimize ve ağır koşullarda canı pahasına mücadele eden polisimize verilen sözler nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar, Yaşar Güler söz verdi ama astsubayların tazminat sorunu hala çözülmedi. Bugün bu ülkeye hizmet etmiş astsubaylar emekli olduktan sonra koruma olarak, güvenlik görevlisi olarak çalışmak zorunda kalıyor."

Polislerimiz için de durum farklı değil. İntibak sorunu çözülmedi, emekli polisler sefalet sınırında yaşıyor. '2. şark görevini kaldıracağız' dediler, ne Süleyman Soylu ne de Ali Yerlikaya bu sözü tuttu. Ağır mesai ve çalışma koşulları aynen devam ediyor. Kahramanlarımızı sadece seçimden seçime hatırlayan iktidara açık çağrımızdır: Getirin kanun teklifini, onuru ve şerefi de sizin olsun! Yeter ki askerimizin, polisimizin sorunlarını Meclis'te hep birlikte çözelim!"

Kaynak: ANKA