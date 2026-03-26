Dağ ve ormanlarla kaplı Munzur Vadisi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor

Dağ ve ormanlarla kaplı Munzur Vadisi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, bozulmamış doğası ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. İlkbaharın gelişiyle yaban keçileri ve bozayılar, zengin florasıyla bu alanda hareketlenmeye başladı.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, bozulmamış habitatı, doğal yapısı ve sulak alanlarıyla yaban hayvanlarının önemli yaşam alanlarından oluyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 8 kilometre mesafeden başlayıp Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

İlkbaharın gelişiyle de milli parktaki bazı noktalarda yaban hayvanlarının hareketliliği artmaya başladı.

Güvenli buldukları noktaları mesken tutan yaban keçileri ve kış uykusundan uyanan bozayılar, meşe ormanlarıyla kaplı dağlarda yiyecek ararken görüntülendi.

İspinoz, dağ kuyruksallayanı ve küçük cıvgın kuşları da milli parkta kondukları ağaçlarda objektife yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi ekipleri de bölgedeki hayvanları kaçak avcılığa karşı korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
