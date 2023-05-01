MUNZUR ÇAYI'NA UÇAN OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI, KAYIP GENÇLER BULUNAMADI

Munzur Çayı'na uçan otomobil, 11'inci günde su altı kamerasıyla bulundu (2)Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan ve çalışmaların 11'inci gününde su altı kamerasıyla bulunan otomobil, halat bağlanarak Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince, İl Özel İdaresi'ne ait vinç yardımıyla...

Munzur Çayı'na uçan otomobil, 11'inci günde su altı kamerasıyla bulundu (2)

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan ve çalışmaların 11'inci gününde su altı kamerasıyla bulunan otomobil, halat bağlanarak Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince, İl Özel İdaresi'ne ait vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Otomobilde yapılan aramada kayıp gençlere ulaşılamadı. Kayıp gençleri arama çalışmaları devam ederken, Vali Mehmet Ali Özkan da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Araç sudan çıkarıldığı esnada, arama çalışmalarını izlemek için gelen gençlerin yakınları da fenalık geçirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, savcılık talimatıyla inceleme başlattı. (DHA)