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Munzur Çayı'na Uçan Kamyon Kurtarıldı

Munzur Çayı'na Uçan Kamyon Kurtarıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan kamyondaki 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

TUNCELİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan kamyondaki 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağıtorunoba mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Çaya uçan kamyon sürücüsü ile yanındaki kişi, debisi düşük suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, hastaneye sevk edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Tunceli Ovacık Munzur Çayı Güncel Haberler

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