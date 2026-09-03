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Münih'te savunma firmasına kundaklama girişimi

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Rohde & Schwarz'ın Münih'teki genel merkezi önündeki şantiyeye gece araçtan yanıcı madde atıldı. Yangın büyümeden söndürülürken, iki şüpheli gözaltına alındı. Bavyera polisi, siyasi saikle kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Almanya'nın Münih kentinde, savunma ve güvenlik teknolojileri üreten Rohde & Schwarz firmasının genel merkezi önündeki bir şantiyeye gece yarısı seyir halindeki bir araçtan yanıcı maddeler fırlatıldı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye intikal eden polis ekipleri, konteynerlerin yakınında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, şantiyede patlamamış bir yanıcı madde daha ele geçirilerek bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi.

Bavyera polisi, siyasi motivasyon şüphesiyle kundaklama girişimine yönelik Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayın ardından yürütülen arama operasyonunda, yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. Rohde & Schwarz sözcüsü, operasyonu doğrulayarak, şirket binalarının olaydan etkilenmediğini bildirdi. Aynı firmanın yakınlarında 2021 yılında da sabotaj düzenlenmiş ve faili meçhul kalan eylemin savunma sanayisi faaliyetlerini hedef aldığı iddia edilmişti.

Almanya'da sabotaj alarmı

Söz konusu kundaklama girişimi, Alman makamlarının kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılara karşı yüksek alarma geçtiği bir dönemde yaşandı. Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Kaynak: AA
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