Münevver Karabulut'un Davasında Yeni Gelişme: Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılacak

Muharrem ÇAM / İSTANBUL, BAHÇEŞEHİR'de 3 Mart 2009 tarihinde öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kaarını değerlendirdi. Epözdemir, Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Ben gecikmiş bir karar olarak görüyorum ama Sayın Başsavcılığa çok teşekkür ediyoruz. Kamu vicdanı rahatlayacak adalet tecelli edecek maddi gerçek ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumuna da güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili kararı değerlendirdi. Avukat Epözdemir, "Silivri Başsavcılığının talimatına göre Cem Garipoğlu'nun cesedi tamamen çıkarılacak. Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek, Adli Tıp Kurumu bu incelemeleyi yapacak tekrar ceset mezarlığa konulacak. Verilen talimat tam da bu doğrultuda." dedi. Epözdemir, "Ben gecikmiş bir karar olarak görüyorum ama sayın Başsavcılığa çok teşekkür ediyoruz. Minnet duyuyoruz şükranlarımızı sunuyoruz Günün sonunda verdiğimiz hukuk mücadelesi karşılık buldu. Tam 10 senedir bununla ilgili bir mücadele yürütüyoruz. Kamu vicdanı rahatlayacak adalet tecelli edecek maddi gerçek ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumuna da güveniyoruz" şeklinde konuştu.