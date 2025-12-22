Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/YPG'nin saldırıları protesto edildi

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırıları protesto edildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kent merkezindeki Şeyhmaksut ve Eşrefiyye mahallelerinde sivillere yönelik saldırılar düzenlemesi bölgede tepkiye neden oldu.

Münbiç kent merkezinde toplanan çok sayıda sivil, Halep'te sivilleri hedef alan saldırıları protesto etmek amacıyla kent meydanında bir araya geldi.

Göstericiler, terör örgütü PKK/YPG aleyhine sloganlar atarak Suriye hükümetinin operasyonlarına destek verdi.

Kent merkezinde çok sayıda araçtan oluşan konvoy da ilçe genelinde tur atarak korna çalıp tepkilerini dile getirdi.

Halep'teki çatılmalar

Terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Süryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı.

Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde binlerce kişi, daha güvenli gördükleri alanlara göç etmek zorunda kaldı.