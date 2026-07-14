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Halep kırsalında traktörün mayın üzerinden geçmesi sonucunda 2 kişi öldü

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Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç kırsalında, YPG'nin çekilmeden önce döşediği mayına traktörün çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç kırsalında, daha önce terör örgütü YPG'nin işgalinde bulunan bölgede bir traktörün mayın üzerinden geçmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

El-İhbariyye Televizyonu muhabirinin aktardığına göre, Münbiç kırsalındaki Tişrin Barajı yakınlarında bulunan Mustafa el-Hammadi köyünde tarım faaliyetlerinde kullanılan bir traktörün arazide döşeli mayının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada traktörde bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YPG, yıllarca Münbiç kırsalı ile Tişrin Barajı çevresindeki bölgeleri işgali altında tutmuş, Suriye güçlerinin bu yılın başında düzenlediği operasyonların ardından terör örgütü bölgeden çekilmeden önce birçok noktaya mayın ve patlayıcı tuzaklar yerleştirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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