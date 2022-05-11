Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal, Ukrayna'da - Haberler

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Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal, Ukrayna'da

AA - Omar Marques - Güncel
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Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın çocukları ile dans etmesi Çocukların yoğun ilgisi Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal, Ukrayna'nın Lviv kentinde savaş nedeniyle yerinden...

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın çocukları ile dans etmesi

Çocukların yoğun ilgisi Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal, Ukrayna'nın Lviv kentinde savaş nedeniyle yerinden edilen çocuklarla bir araya geldi.

AA / Omar Marques - Güncel

Suriyeli, Mülteci, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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