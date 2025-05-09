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Mülkiyeliler Birliği'nden Kadına Şiddete Karşı Fidan Dikimi

Mülkiyeliler Birliği'nden Kadına Şiddete Karşı Fidan Dikimi
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Mülkiyeliler Birliği üyeleri, şiddet mağduru kadınlar anısına başkentte 2 bin fidan dikerek toplumsal farkındalığa dikkat çekti.

Mülkiyeliler Birliği üyeleri, şiddete uğrayan kadınlar anısına başkentte 2 bin fidan dikti.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan "Mülkiye-Şiddete Uğrayan Kadınlar Anısına Hatıra Ormanı"nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Övgün, şiddete uğrayan kadınlara dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kadınların her gün sokakta, evde ve iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen Övgün, "Bugün sadece anma eylemi gerçekleştirmiyoruz, geleceğe umut olmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadınların artık hiçbir yerde şiddete uğramaması yönünde toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Buradaki fidanlar ağaç oldukça, kadınlarımızın da bu toplumda umut olarak yeşermesini ve gelecekte şiddet eylemlerine maruz kalmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SBF öğrencisi Ecesu Şanal da kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ederek, "Güçlü Türk kadınına armağan ettiğimiz bu ormanın, bizden sonra gelecek Mülkiye öğrencileri için de bir geleneğe dönüşmesini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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