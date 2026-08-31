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Yeniden Refah'tan gençlerin ahlakı için Bakanlığa çağrı

Yeniden Refah'tan gençlerin ahlakı için Bakanlığa çağrı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, bazı müzik grupları ve sosyal medya içeriklerinin gençlerin ahlaki değerlerini bozduğunu belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na önlem çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, sosyal medya, televizyon ve bazı müzik gruplarının içeriklerinin gençlerin ahlaki değerlerini olumsuz etkilediğini savunarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Müjdeci, "Sanatçı kisvesi altında serseriliği ve ahlaksızlığı moda olarak gençlerimizin önüne koyan anlayışa karşı gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.

Müjdeci, yaptığı açıklamada, Manifest, Mantra ve Aura isimli grupları örnek göstererek, bu yapıların gençler üzerindeki etkisinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. Bazı içeriklerin toplumun örf, adet ve gelenekleriyle bağdaşmadığını savunan Müjdeci, "Cinsel obje olarak kendilerini sergileyen, kendi kızlarımızın ve gençlerimizin ahlakını bozan anlayışlarla karşı karşıyayız. Toplumun mayasıyla oynanıyor" ifadelerini kullandı.

"SANAT ADI ALTINDA AHLAKSIZLIK MODA OLARAK SUNULUYOR"

Sanatın toplumun değerlerini aşındırmak yerine topluma katkı sunması gerektiğini belirten Müjdeci, "Bizim örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, Anadolu irfanı olarak nitelendirdiğimiz edep, adap ve muaşeret anlayışını bozan; sanatçı kisvesi altında ahlaksızlığı moda olarak kullanan isimlerden bahsediyorum" dedi.

Geçmiş dönem sanatçılarının toplumsal meselelerle daha fazla bağ kurduğunu savunan Müjdeci, "İnsanların derdiyle dertlenirlerdi. Ozanlardı bunlar, ariflerdi. Şarkıları, türküleri milletin mayasına dokunurdu" ifadelerini kullandı.

AİLE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gençleri ve çocukları olumsuz içeriklerden koruma konusunda sorumluluk taşıdığını belirten Müjdeci, "Bu anlattığımız kişileri sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz, sorunları da biliyorsunuz. Çözüm mercii sizsiniz" dedi.

Sosyal medya ve televizyonlarda toplumun değerleriyle bağdaşmadığını düşündüğü içeriklere karşı adım atılması gerektiğini savunan Müjdeci, "Ahlaksızlığı yayan, bunu sanat adı altında sunan ve kendi bedenlerini teşhir eden bu insanlara engel olun" çağrısında bulundu. Kendisinin de bir kız ve bir erkek çocuk babası olduğunu belirten Müjdeci, tartışmanın yalnızca bugünün gençlerini değil gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini söyledi.

Müjdeci, Yeniden Refah Partisi olarak aile yapısını ve gençleri koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istediklerini belirterek, "Milletin mayasına dokunan bir sanat anlayışını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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