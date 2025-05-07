Muhtarlar Trakya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ve beraberindeki muhtarlar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, muhtarlar mahalleleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, muhtarların önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Trakya Üniversitesinin, şehirle bütünleşmesi anlayışı doğrultusunda özellikle sağlık alanında mahallelerde eğitim programı düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Hatipler, üniversitenin muhtarlıkların makul taleplerine her zaman açık olduğunu ifade etti.

Hatipler, Edirne merkezdeki kadın muhtar sayısının artmış olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu da kaydetti.