Muhtarlar Günü Kutlaması Pazar'da Gerçekleşti

Muhtarlar Günü Kutlaması Pazar'da Gerçekleşti
Tokat'ın Pazar ilçesinde muhtarlar, Kaymakam Ramazan Teke ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanları ziyaret ederek, Muhtarlar Günü'nü kutladı. Başkan Pervanlar, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde muhtarlar Kaymakam Ramazan Teke ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanları'ı ziyaret etti.

Pazar Kaymakamlığındaki görüşmenin ardından muhtarlar, Belediye Başkanı Pervanları ile yemekte bir araya geldi.

Pervanlar, burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi üstleniyor. Belediyemizle uyum içinde çalışan, istişareye açık ve çözüm odaklı muhtarlarımız sayesinde Pazar'da birlikte yönetim anlayışını başarıyla sürdürüyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, özverili emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
