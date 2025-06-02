Muhtar, Camide Yapılan Araç Yıkamaya Müdahale Etti, Bıçakla Saldırıya Uğradı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde muhtar Kemal Dönmez'in, 'camide aracını yıkama' diyerek uyardığı minibüs şoförü C.D. tarafından bıçaklanması, muhtarlar tarafından kınandı. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, "Bir daha böyle bir şey yaşanmasını hiçbirimiz istemiyoruz" dedi.

Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, geçen hafta cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dönmez, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Minibüs şoförünün Dönmez'i kovalayarak bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

'BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ'

Ergene ve Çorlu ilçelerindeki muhtarlar, Dönmez'e yapılan saldırıyı Marmaracık Mahallesi'nde bir araya gelerek kınadı. Kınamaya katılan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaşananların üzücü olduğunu söyledi. Topak, "Muhtarımız, değerli Mustafa abimize hain bir saldırı gerçekleşti. Bu, hepimizi sadece Ergene'yi değil tüm vatandaşlarımızı derinden üzdü. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz. Çünkü muhtarlarımızın çok büyük emekleri var. Ailelerinden, çocuklarından vakit ayırarak gece demeden, gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla vatandaşımız için çalışıyorlar. Bizlerle vatandaşlar arasında köprü kuruyorlar. O yüzden bunu büyük bir üzüntü ile hepimiz karşıladık. Bir daha böyle bir şey yaşanmasını hiçbirimiz istemiyoruz" dedi.

'KİMSEYE ART NİYETİMİZ YOK'

Uğradığı saldırı sonucu yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Marmaracık Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, C.D.'yi camide araba yıkanmasından vatandaşların rahatsız olduğunu söylediğini belirterek, aralarında çıkan tartışmanın sonlandığını anlattı. Dönmez, "Cuma namazı çıkışında ayakkabılarımı bağladım, daha bağlar bağlamaz karşımda saldırıya geçti. Menfur bir saldırı oldu. Bu saldırıdan dolayı beni yalnız bırakmayan tüm Ergeneli hemşehrilerime, köylülerime, sizlere, bütün muhtar arkadaşlarıma, bugüne kadar yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Yani şu bilinmelidir ki bizim hiç kimseye art niyetimiz yoktur, bizi bilen bilir. Ben 30 küsur yıl devlet memurluğu yaptım. Kuralı, kaideyi biliriz. Bizim amacımız; insanların barış içerisinde, toplumun huzur içinde bir düzen içinde yaşamasını sağlamak. Çünkü vatandaşımız ilk merci olarak devleti muhtar ile tanıyor. Geliyor, muhtara diyor ki, 'Muhtarım böyle böyle.' Biz de bu sorunları dilimizin döndüğünce üst makamlara iletiyoruz, çözülmesi için çabalıyoruz" diye konuştu.

Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Doğru ise saldırının tüm muhtarlara yönelik olduğunu söyledi. Doğru, "Devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarların görevleri kutsaldır. Hiçbir tehdit ya da saldırı bu görevi gölgeleyemez. Demokrasiye, yerel yönetime ve kamu vicdanına doğrudan yapılmış bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Kamu hizmeti yürüten muhtarımıza yönelik her türlü tehdit ve saldırının karşısında durmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, birlik ve beraberlik içinde olmayı sürdürecek; mahallelerimizin ve köylerimizin sorunlarını dile getirmeye ve halkımıza hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu hain saldırının failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.