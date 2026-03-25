Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anıldı

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 17'nci yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitiren BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17'nci yılında Tacettin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer ile sevenleri katıldı. Destici'nin, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kıbrıs Şehitliği'nden getirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve toprak da Yazıcıoğlu'nun mezarına bırakıldı.

'SON NEFESİNE KADAR DAVASI UĞRUNDA MÜCADELE ETTİ'

Mustafa Destici, yaptığı açıklamada, "Şehadetinin 17'nci yıl dönümünde kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bizler Müslüman Türk milleti, Türk İslam alemi ondan razıydı. Cenabıhak da razı olsun inşallah. Muhsin Yazıcıoğlu tam bir iman eriydi. Muhsin Başkan Kur'an ahlakına sahipti. Tam bir mümindi, Müslüman'dı. Bu hususlarda asla taviz vermedi. Davası Allah, Kur'an, İslam ve Türklük davasıydı. Davası adına İ'la-yi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davası dedi. Son nefesine kadar da bu davası ve ülküsü uğrunda mücadele etti, şehit oldu. O bir şehittir, Cenabıhak şehitliğini kabul eylesin. Biz bu dünyada son nefesine kadar arkadaşlarımızla birlikte şehit liderimizle birlikte olduk, onun yanında durduk. Ahirette inşallah birlikte olacağımıza da inanıyoruz. Cenabıhak bir kez daha rahmetiyle muamele eylesin. Cümlesinin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah. Nasıl o sağlığında onunla birlikteysek onun şehadetinden bugüne kadar da o yolun yolcusu ve davasının davacısı olduk. Bundan sonra da canımız bu bedenlerde olduğu sürece de İ'la-yi Kelimetullah için Nizam-ı Alem demeye devam edeceğiz" dedi.

